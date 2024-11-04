MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır?
MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır?
MasterChef'in eleme gecesinde yarışmacılar Mehmet Şef'in özel tabağı olan "Dünya" tatlısını yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise Dünya'nın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Dünya nasıl yapılır? Dünya için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef Dünya tarifi...
Dünya için gerekli malzemeler
Dışı için malzemeler
Un
Su
Tereyağı
Tuz
Toz şeker
Süt
Yumurta
1 | 6
Üst hamur için malzemeler
Tereyağı
Un
Toz şeker
Granül kahve
2 | 6
Çikolata topağı için malzemeler
Çikolata (1 ölçü)
Mantosec (2 ölçü)
Tuz (Bir tutam)
3 | 6
Pastacı kreması için malzemeler
Süt
Un
Mısır nişastası
Toz şeker
Yumurta
Tereyağı
Vanilya çubuğu
Beyaz çikolata
4 | 6
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