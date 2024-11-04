  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır?

MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır?

MasterChef'in eleme gecesinde yarışmacılar Mehmet Şef'in özel tabağı olan "Dünya" tatlısını yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise Dünya'nın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Dünya nasıl yapılır? Dünya için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef Dünya tarifi...

MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır? - Sayfa 1

Dünya için gerekli malzemeler

Dışı için malzemeler

Un

Su

Tereyağı

Tuz

Toz şeker

Süt

Yumurta

1 | 6
MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır? - Sayfa 2

Üst hamur için malzemeler

Tereyağı

Un

Toz şeker

Granül kahve

2 | 6
MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır? - Sayfa 3

Çikolata topağı için malzemeler

Çikolata (1 ölçü)

Mantosec (2 ölçü)

Tuz (Bir tutam)

3 | 6
MasterChef Dünya tarifi! Mehmet Şef'in özel tabağı Dünya nasıl yapılır? - Sayfa 4

Pastacı kreması için malzemeler

Süt

Un

Mısır nişastası

Toz şeker

Yumurta

Tereyağı

Vanilya çubuğu

Beyaz çikolata

4 | 6