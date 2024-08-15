Masterchef edamame nedir? Edamame nasıl pişirilir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununun kaybedeni ve bireysel dokunulmazlık oynayacak olan takım ise kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, kırmızı takım yarışmacılarına edamame verdi ve edamameden yaratıcılıklarını kullanarak bir yemek hazırlamalarını istedi. Peki, Masterchef edamame nasıl bir besindir? Edamame nasıl pişirilir? Edamame buzdolabında nasıl saklanır? Edamamenin faydaları nelerdir? İşte, edamameye dair detaylar…
Edamame
Edamame, kökeni Asya’ya dayanan, yeşil renkli taze soya fasulyesidir. Çin'in ardından Japonya ve Kore gibi Asya mutfaklarında da sıklıkla kullanılan edamame, Asya'nın hem tarım hem de mutfak kültüründe büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle edamame, “Asya’nın incisi” olarak adlandırılır.
Edamame nasıl pişirilir?
Edamame, çeşitli şekillerde hazırlanabilir ve tüketilebilir.
1-) Haşlama yöntemi ile pişirme
Edamamenin gövde uçlarını kesilir. Bir tencerede su kaynatılır. Kaynayan suya tuz eklenir. Ardından edamameler eklenir ve edamameler yumuşayana kadar, 5 ila 6 dakika arasında pişirilir. Piştikten sonra edamame süzülür. Süzgeç ile soğuk suyun altına tutulur ve servis tabağına alınır. Üzerine bir miktar deniz tuzu eklenerek ve limon sıkarak tüketilebilir.
2-) Buhar yöntemi ile pişirme
Bir tencerede su kaynatılır. Tencerenin üzerine buharda pişirme aparatı konur ve edamame buharda 8 ila 10 dakika arasında pişirilir ve piştikten sonra servis tabağına alınır. Üzerine deniz tuzu serperek tüketilebilir.
3-) Soteleme yöntemi ile pişirme
Bir döküm tava orta ateşte ısıtılır. Tavaya iki yemek kaşığı zeytinyağı koyulur, ardından edamame eklenir. Edamame kabarana kadar sık sık karıştırılarak sotelenir. Piştikten sonra servis tabağına alınır ve üzerine deniz tuzu eklenerek tüketilebilir.