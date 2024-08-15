Masterchef edamame nedir? Edamame nasıl pişirilir?

Edamame

Edamame, kökeni Asya’ya dayanan, yeşil renkli taze soya fasulyesidir. Çin'in ardından Japonya ve Kore gibi Asya mutfaklarında da sıklıkla kullanılan edamame, Asya'nın hem tarım hem de mutfak kültüründe büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle edamame, “Asya’nın incisi” olarak adlandırılır.