Masterchef ekmek arası köfte tarifi! Ekmek arası köfte nasıl yapılır? Ekmek ve köfte tarifi
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık yarışı oynandı. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan ekmek arası köfte yapmasını istedi. Peki, en lezzetli ekmek arası köfte nasıl yapılır? Ekmek arası köfte yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?
Ekmek arası köfte için gerekli malzemeler
Ekmek için gerekli malzemeler
4 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı silme tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Ekmek hamurunun üzeri için gerekli malzemeler
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı dolusu yoğurt
Susam
Köfte için malzemeler
500 gram kıyma
2 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
İnce kıyılmış maydanoz
1 diş ezilmiş ya da rendelenmiş sarımsak
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Ekmek arası köfte nasıl yapılır?
Ekmek için bir yoğurma kabı içerisine un, tuz, şeker ve instant maya koyularak karıştırılır. Orta kısmı havuz şeklinde açılır ve su bu kısma eklenir. Kenarlardaki karışım yavaş yavaş suya katılır ve hamur yoğrulmaya başlanır. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamurun üzeri streçlenir ve temiz bir bez ile örterek 40 dakika mayalanmaya bırakılır.