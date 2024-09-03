Masterchef ekmek arası köfte tarifi! Ekmek arası köfte nasıl yapılır? Ekmek ve köfte tarifi

Ekmek arası köfte nasıl yapılır?

Ekmek için bir yoğurma kabı içerisine un, tuz, şeker ve instant maya koyularak karıştırılır. Orta kısmı havuz şeklinde açılır ve su bu kısma eklenir. Kenarlardaki karışım yavaş yavaş suya katılır ve hamur yoğrulmaya başlanır. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamurun üzeri streçlenir ve temiz bir bez ile örterek 40 dakika mayalanmaya bırakılır.