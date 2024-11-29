MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları
MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept 'dolmalar'dı. Yarışmacıların yaptığı birbirinden lezzetli dolmaların arasında Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuru patlıcan dolmasıda vardı. Peki, MasterChef kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? Kuru patlıcan dolmasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktası...
Kuru patlıcan dolması için gerekli malzemeler
20-25 adet kurutulmuş patlıcan
2 adet soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı nar ekşisi
2 su bardağı pirinç
10 dal maydanoz
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı nane
Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?
Patlıcanları sıcak suda hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ancak çok haşlamamaya dikkat edin. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdürün. Bu sırada iç harcını hazırlayın. İç harcı için doğranmış soğan, sarımsak ve zeytinyağını bir tavaya alıp kavurun.
Salçaları ekleyin ve kavurun. Ardından yıkanmış pirinçleri ekleyin. Toz şeker ve tuzunu koyun. 1-2 dakika kavurun. Yarım su bardağı suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.