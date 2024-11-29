MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları

Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Patlıcanları sıcak suda hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ancak çok haşlamamaya dikkat edin. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdürün. Bu sırada iç harcını hazırlayın. İç harcı için doğranmış soğan, sarımsak ve zeytinyağını bir tavaya alıp kavurun.