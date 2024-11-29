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  4. MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları

MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları

MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept 'dolmalar'dı. Yarışmacıların yaptığı birbirinden lezzetli dolmaların arasında Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kuru patlıcan dolmasıda vardı. Peki, MasterChef kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? Kuru patlıcan dolmasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktası...

MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları - Sayfa 1

Kuru patlıcan dolması için gerekli malzemeler

20-25 adet kurutulmuş patlıcan

2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı nar ekşisi

2 su bardağı pirinç

10 dal maydanoz

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı nane

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MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları - Sayfa 2

Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Patlıcanları sıcak suda hafif yumuşayana kadar haşlayın. Ancak çok haşlamamaya dikkat edin. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdürün. Bu sırada iç harcını hazırlayın. İç harcı için doğranmış soğan, sarımsak ve zeytinyağını bir tavaya alıp kavurun.

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MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları - Sayfa 3

Salçaları ekleyin ve kavurun. Ardından yıkanmış pirinçleri ekleyin. Toz şeker ve tuzunu koyun. 1-2 dakika kavurun. Yarım su bardağı suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

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MasterChef ekşili, baharatlı kuru patlıcan dolması tarifi ve püf noktaları - Sayfa 4

Pişen pirinçli harcı karıştırın, üzerine ince doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyip karıştırın. Ardından haşlanmış patlıcanların içini bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Ağız kısımlarını sıkarak yapıştırın.

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