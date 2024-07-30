Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası
Masterchef'te yarışmacılar lezzetli yemekler yaparak mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Arnavutluk’un geleneksel yemeği olan Elbasan tava yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Elbasan tavanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Elbasan tava yapmak için hangi malzemeler gerekli? Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tavanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef Elbasan tava tarifi ve püf noktası…
Elbasan tava
Elbasan tava, geleneksel bir Arnavut yemeğidir ve adını Arnavutluk’a bağlı olan Elbasan şehrinden almıştır. Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla hazırlanan Elbasan tava Türk mutfağında da sevilen bir lezzettir. İşte, enfes tadıyla Elbasan tava tarifi…
Elbasan tava için gerekli malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
800 gram kuzu kol
10 adet arpacık soğan
Tuz
2 su bardağı yoğurt
3 adet yumurta sarısı
3/4 su bardağı un
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kuru reyhan
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
Terbiyesi için gerekli malzemeler
2 su bardağı süzme yoğurt
3 adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı su
Elbasan tava nasıl yapılır?
Elbasan tava yapmak için, tereyağı ve sıvı yağ bir tencerede kızdırılır. Etler tencereye alınır ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürlenir. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanları eklenir. Arpacık soğanlarını ekledikten 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Ocağın altı kısılır. Etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir. Etler pişerken yoğurt, yumurta sarıları, un, tuz, karabiber ve su bir kapta çırpılır. Ardından pişen etler ve arpacık soğanları bir fırın kabına dizilir. Fırın 180 derecede ısıtılır. Karışım, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökülür. Yemek fırına verilir ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirilir. Piştikten sonra fırından alınır ve servis edilir.