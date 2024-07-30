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  4. Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası

Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası

Masterchef'te yarışmacılar lezzetli yemekler yaparak mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Arnavutluk’un geleneksel yemeği olan Elbasan tava yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Elbasan tavanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Elbasan tava yapmak için hangi malzemeler gerekli? Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tavanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef Elbasan tava tarifi ve püf noktası…

Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası - Sayfa 1

Elbasan tava

Elbasan tava, geleneksel bir Arnavut yemeğidir ve adını Arnavutluk’a bağlı olan Elbasan şehrinden almıştır. Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla hazırlanan Elbasan tava Türk mutfağında da sevilen bir lezzettir. İşte, enfes tadıyla Elbasan tava tarifi…

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Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası - Sayfa 2

Elbasan tava için gerekli malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

Tuz

2 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı un

2 diş sarımsak

 1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kuru reyhan

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

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Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası - Sayfa 3

Terbiyesi için gerekli malzemeler

 2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

 

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Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası - Sayfa 4

Elbasan tava nasıl yapılır?

Elbasan tava yapmak için, tereyağı ve sıvı yağ bir tencerede kızdırılır. Etler tencereye alınır ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürlenir. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanları eklenir. Arpacık soğanlarını ekledikten 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Ocağın altı kısılır. Etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir. Etler pişerken yoğurt, yumurta sarıları, un, tuz, karabiber ve su bir kapta çırpılır. Ardından pişen etler ve arpacık soğanları bir fırın kabına dizilir. Fırın 180 derecede ısıtılır. Karışım, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökülür. Yemek fırına verilir ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirilir. Piştikten sonra fırından alınır ve servis edilir.

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