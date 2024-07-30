Masterchef Elbasan tava tarifi! Masterchef Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava püf noktası

Elbasan tava nasıl yapılır?

Elbasan tava yapmak için, tereyağı ve sıvı yağ bir tencerede kızdırılır. Etler tencereye alınır ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürlenir. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanları eklenir. Arpacık soğanlarını ekledikten 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Ocağın altı kısılır. Etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirilir. Etler pişerken yoğurt, yumurta sarıları, un, tuz, karabiber ve su bir kapta çırpılır. Ardından pişen etler ve arpacık soğanları bir fırın kabına dizilir. Fırın 180 derecede ısıtılır. Karışım, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökülür. Yemek fırına verilir ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirilir. Piştikten sonra fırından alınır ve servis edilir.