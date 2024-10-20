MasterChef eli böğründe tarifi! Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti eli böğründe nasıl yapılır?

Eli böğründe nasıl yapılır?

Kuşbaşı etleri marine etmek için öncelikle zeytinyağı, tuz ve baharatlarla harmanlayın. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Domatesleri ikiye bölün, biberleri de büyük parçalar halinde doğrayın. Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyun.



