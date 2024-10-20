MasterChef eli böğründe tarifi! Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti eli böğründe nasıl yapılır?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda Kahramanmaraş'ın geleneksel et yemeği eli böğründe yapıldı. Kuzu eti, arpacık soğan, sarımsak, domates ve biberin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu enfes yemek MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef eli böğründe nasıl yapılır? Eli böğründe için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef eli böğründe tarifi...
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti "eli böğründe"
Eli böğründe Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden biridir. Kuzu eti, arpacık soğanı, sarımsak, biber ve domatesin harmanlanmasıyla hazırlanan eli böğründe, "yanyana" olarak da adlandırılır.
Eli böğründe için gerekli malzemeler
500 gram kuzu kuşbaşı
6 adet köy biberi
8 adet cherry domates
1 kase arpacık soğan
1 avuç sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
Eli böğründe nasıl yapılır?
Kuşbaşı etleri marine etmek için öncelikle zeytinyağı, tuz ve baharatlarla harmanlayın. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Domatesleri ikiye bölün, biberleri de büyük parçalar halinde doğrayın. Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyun.