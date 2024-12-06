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  4. MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır?

MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan haftanın son takım oyununda konsept Latin Amerika mutfağıydı. Latin Amerika'ya özgü yapılan yemeklerin yanında İspanyol böreği olarak da adlandırılan empanada da vardı. Peki, MasterChef empanada nasıl yapılır? Empanada için gerekli malzemeler neler? İşte MasterChef empanada tarifi...

MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır? - Sayfa 1

Empanada için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

75 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım su bardağı su

3 su bardağ ıun

1 tatlı kaşığı tuz

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MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır? - Sayfa 2

İç harcı için malzemeler

1 adet küçük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

250 gram kıyma

1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber

10 dal maydanoz

Yarım çay kaşığıtuz

Yarım çay kaşığıkarabiber

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MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı su

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MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır? - Sayfa 4

Empanada nasıl yapılır?

İlk olarak yumurta, sirke ve suyu çırpın ve homojen kıvama getirin. çerisine eleyerek unu ekleyin. Tereyağı ve tuzu da katarak ele yapışmayan bir hamur yoğurup streçleyip buzdolabında 30 dakika bekletin. 

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