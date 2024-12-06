MasterChef empanada (İspanyol böreği) tarifi! Empanada nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın son takım oyununda konsept Latin Amerika mutfağıydı. Latin Amerika'ya özgü yapılan yemeklerin yanında İspanyol böreği olarak da adlandırılan empanada da vardı. Peki, MasterChef empanada nasıl yapılır? Empanada için gerekli malzemeler neler? İşte MasterChef empanada tarifi...
Empanada için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
75 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı sirke
Yarım su bardağı su
3 su bardağ ıun
1 tatlı kaşığı tuz
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İç harcı için malzemeler
1 adet küçük boy kuru soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
250 gram kıyma
1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber
10 dal maydanoz
Yarım çay kaşığıtuz
Yarım çay kaşığıkarabiber
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