MasterChef et pişirme dereceleri! MasterClass et nasıl pişirilir?

1-) Az pişmiş (Rare)

50-52°C / 2-3 dakika

Az pişmiş etlerin dış yüzeyleri hafifçe kızarmış ve içi pembe renkte olur. Etin içinde sulu ve kanlı kısım daha belirgindir. Ülkemizde çok fazla tercih edilen bir seçenek değildir. Genellikle Avrupa'da çok fazla tüketilir. Bunun yanında bu et ve diğer tüm et türleri için verdiğimiz süre ince biftekler için geçerlidir. 3 cm ve üzerindeki daha kalın bifteklerin birkaç dakika daha fazla pişmesi gerekebilir.