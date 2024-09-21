MasterChef et pişirme dereceleri! MasterClass et nasıl pişirilir?
MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Somer Şef yarışmacılara MasterClass eğitimi verdi. Somer Şef'in MasterClass eğitiminin konusu ise et pişirme dereceleriydi. Peki, et pişirme dereceleri nelerdir? İşte, MasterChef et pişirme dereceleri...
1-) Az pişmiş (Rare)
50-52°C / 2-3 dakika
Az pişmiş etlerin dış yüzeyleri hafifçe kızarmış ve içi pembe renkte olur. Etin içinde sulu ve kanlı kısım daha belirgindir. Ülkemizde çok fazla tercih edilen bir seçenek değildir. Genellikle Avrupa'da çok fazla tüketilir. Bunun yanında bu et ve diğer tüm et türleri için verdiğimiz süre ince biftekler için geçerlidir. 3 cm ve üzerindeki daha kalın bifteklerin birkaç dakika daha fazla pişmesi gerekebilir.
2-) Az-orta pişmiş (Medium rare)
55-57°C / 3-4 dakika
Az- orta pişirme süresi sonunda etin içi kırmızıdan pembeye döner. Yüksek ısıda ısınan tavaya eti atın ve her iki tarafının da yaklaşık 90 saniye kadar mühürlenmesi için beklenir.
Alt ve üst yüzeyini 2 defa mühürledikten sonra et dinlenmeye bırakılır.
Orta pişmiş (Medium)
60-63°C / 4-5 dakika
Et ızgara üzerinde 4 dakika mühürlenir. Tava ya da ızgara çok sıcak olduğundan dolayı 4 dakika içinde etin dış tabakası kahverengi tonunu yakalar. Toplamda 8 dakika pişen et, tabakta kesildiğinde biraz ıslak ve hafif pembe görünür.
Etin içindeki suyu akıtmamak adına pişirme esnasında çatal ya da bıçak kullanılmamalıdır. Bol sarımsak, tane karabiber ve taze biberiye ile tatlandırılabilir.
Orta-iyi pişmiş (Medium well)
65-68°C / 5-6 dakika
Ülkemizde en çok tercih edilen ikinci et pişirme derecesidir. İçi çok hafif pembedir. Orta-iyi pişmiş et için 5-6 dakika pişirmek gerekir ancak kalın biftekler için bu süre 6-7 dakikaya çıkabilir.