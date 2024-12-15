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  4. MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır?

MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden etli yaprak sarma yapmalarını istedi. Peki, MasterChef etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, MasterChef etli yaprak sarma tarifi...

MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır? - Sayfa 1

Etli yaprak sarma için gerekli malzemeler

250 gram salamura asma yaprağı

300 gram az yağlı kıyma

2 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

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MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır? - Sayfa 2

Sosu için gerekli malzemeler

1 adet domates

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

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MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır? - Sayfa 3

Yaprak sarma nasıl yapılır?

Yaprakları kaynattığınız suya 5 dakika yatırın, süzgeçe alarak süzün. 

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MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır? - Sayfa 4

Pirinci sıcak suda ıslattın yarım saat kadar bekledikten sonra süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Pirinç, kıyma, soğan, salça, tuz, yağ ve baharatları geniş ve derin bir kaba alarak iyice yoğurun.

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