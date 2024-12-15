MasterChef etli yaprak sarma tarifi! Etli yaprak sarma nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden etli yaprak sarma yapmalarını istedi. Peki, MasterChef etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, MasterChef etli yaprak sarma tarifi...
Etli yaprak sarma için gerekli malzemeler
250 gram salamura asma yaprağı
300 gram az yağlı kıyma
2 adet soğan
1 çay bardağı pirinç
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Sosu için gerekli malzemeler
1 adet domates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı su
Yaprak sarma nasıl yapılır?
Yaprakları kaynattığınız suya 5 dakika yatırın, süzgeçe alarak süzün.