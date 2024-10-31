MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda konsept çorbalardı. Çorbalar arasında Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan ezogelin çorbası da vardı. Peki, MasterChef ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef ezogelin çorbası tarifi ve püf noktası...
Ezogelin çorbası için malzemeler
2 çay bardağı kırmızı mercimek
3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
9 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz
Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Sıcak su geniş bir tencerede kaynatılır. Yıkanıp suyu süzülen 2 çay bardağı kırmızı mercimek tencereye aktarılır. 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur ve 1 tatlı kaşığı tuz tencereye koyulur. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirilir.