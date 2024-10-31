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  4. MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası

MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda konsept çorbalardı. Çorbalar arasında Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan ezogelin çorbası da vardı. Peki, MasterChef ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef ezogelin çorbası tarifi ve püf noktası...

MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası - Sayfa 1

Ezogelin çorbası için malzemeler

2 çay bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

9 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

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MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası - Sayfa 2

Servis için malzemeler

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

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MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası - Sayfa 3

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Sıcak su geniş bir tencerede kaynatılır. Yıkanıp suyu süzülen 2 çay bardağı kırmızı mercimek tencereye aktarılır. 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur ve 1 tatlı kaşığı tuz tencereye koyulur. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirilir.

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MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası püf noktası - Sayfa 4

Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı eritilir. Üzerine 1 adet küp küp doğranmış soğan eklenir ve kavrulur. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçası eklenir. Ardından 1 tatlı kaşığı nane eklenip, 2 dakika daha kavrulur. Kavrulan sos ocaktan alınır.

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