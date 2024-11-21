MasterChef Fettucine Alfredo tarifi! Fettucine Alfredo nasıl yapılır?

Kenara dinlenmesi için ayrılan hamur iki porsiyona ayrılıp merdane ya da oklava yardımıyla ince bir şekilde açılır ve makarna makinesinde inceltilir. Açılan hamurun bir tanesininin üzerine trüf mantarı rendelenir, diğerinin de kenarları biraz suyla ıslatılır. Bu iki hamur merdaneyle açılır. Hamurla trüf mantarı birbirine iyice karışmalıdır.