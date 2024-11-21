MasterChef Fettucine Alfredo tarifi! Fettucine Alfredo nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan takım oyununda İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti Fettucine Alfredo yapıldı. Makarna severler Fettucine Alfredo'nun tarifi için ekran karşısına geçti. Peki, MasterChef Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Fettucine Alfredo tarifi...
Fettucine Alfredo için gerekli malzemeler
150 gram un
150 gram semolina (irmik)
15 adet yumurta sarısı
Trüf mantarı
Parmesan
Tereyağı
Tuz
Fettucine Alfredo nasıl yapılır?
Un ve semolina karıştırmak için bir kaba alınır ve karıştırılır. Karıştırdıktan sonra karışımın içine yumurta sarıları eklenip yoğrulur ve yoğrulan hamur dinlendirilir.
Kenara dinlenmesi için ayrılan hamur iki porsiyona ayrılıp merdane ya da oklava yardımıyla ince bir şekilde açılır ve makarna makinesinde inceltilir. Açılan hamurun bir tanesininin üzerine trüf mantarı rendelenir, diğerinin de kenarları biraz suyla ıslatılır. Bu iki hamur merdaneyle açılır. Hamurla trüf mantarı birbirine iyice karışmalıdır.