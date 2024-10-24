MasterChef fırında sütlaç tarifi! Fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlaç püf noktası
MasterChef'te oynanan haftanın ikinci takım oyununda konsept pirinçten yapılan ürünlerdi. Hazırlanan ürünler arasında Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı fırında sütlaç da vardı. Peki, MasterChef fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlacın püf noktası nedir? İşte, fırında sütlaç tarifi ve püf noktası...
Fırında sütlaç için malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
2 çorba kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı haşlanmış pirinç
2 bardak su
1 paket vanilya tozu
Fırında sütlaç nasıl yapılır?
Fırında sütlaç yapımı için öncelikle pirinçleri haşlanmalıdır. Pirinçleri bol suda yıkayın ve bir tencereye alın. Tencereye pirinçlerin üzerini bir parmak geçinceye kadar su ekleyin. Ocağın altını yakın ve orta ateşte pirinçler suyu çekinceye kadar pişirin.
Geniş bir tencere içine süt ve toz şeker koyun ve çırpma teli yardımıyla şeker eriyinceye kadar karıştırın.