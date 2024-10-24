MasterChef fırında sütlaç tarifi! Fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlaç püf noktası

Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Fırında sütlaç yapımı için öncelikle pirinçleri haşlanmalıdır. Pirinçleri bol suda yıkayın ve bir tencereye alın. Tencereye pirinçlerin üzerini bir parmak geçinceye kadar su ekleyin. Ocağın altını yakın ve orta ateşte pirinçler suyu çekinceye kadar pişirin.