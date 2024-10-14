  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır?

MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır?

MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Şefler elenme adayı olan yarışmacılardan fitilli gerdan yapmalarını istedi. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederek en güzel fitilli gerdanı yapmak için uğraştılar. Peki, MasterChef fitilli gerdan nasıl yapılır? MasterChef fitilli gerdan için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef fitilli gerdan tarifi...

MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır? - Sayfa 1

Fitilli gerdan için gerekli malzemeler

Kuzu gerdan için malzemeler

Kuzu gerdan

Kereviz

Limon

Tane karabiber

Tuz

Zeytinyağı

1 | 7
MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır? - Sayfa 2

Fitil için gerekli malzemeler

Un

Ispanak

Tuz

2 | 7
MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır? - Sayfa 3

Lezzetlendirmek için malzemeler

Tereyağı

Bolu keş peyniri

Ceviz

3 | 7
MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır? - Sayfa 4

Ispanaklı et suyu için malzemeler

Dana kemiği

Ispanak

Limon

Tuz

4 | 7