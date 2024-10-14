MasterChef fitilli gerdan tarifi! Fitilli gerdan nasıl yapılır?
MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Şefler elenme adayı olan yarışmacılardan fitilli gerdan yapmalarını istedi. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederek en güzel fitilli gerdanı yapmak için uğraştılar. Peki, MasterChef fitilli gerdan nasıl yapılır? MasterChef fitilli gerdan için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef fitilli gerdan tarifi...
Fitilli gerdan için gerekli malzemeler
Kuzu gerdan için malzemeler
Kuzu gerdan
Kereviz
Limon
Tane karabiber
Tuz
Zeytinyağı
1 | 7
Fitil için gerekli malzemeler
Un
Ispanak
Tuz
2 | 7
Lezzetlendirmek için malzemeler
Tereyağı
Bolu keş peyniri
Ceviz
3 | 7
Ispanaklı et suyu için malzemeler
Dana kemiği
Ispanak
Limon
Tuz
4 | 7