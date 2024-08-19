Masterchef flying noodles (uçan noodle) tarifi! Flying noodles nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Asya mutfağına özgü flying noodles (uçan noodle) yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise flying noodles nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, flying noodles yapmak için hangi malzemeler gerekli? Flying noodles nasıl yapılır? İşte, Masterchef flying noodles (uçan noodle) tarifi...
Flying noodles (uçan noodle) için gerekli malzemeler
Flying noodles (uçan noodle) yaparken öncelikle 1 saat dinlendirileceği için noodle hamuru hazırlanır.
Noodle hamuru için gerekli malzemeler
2, 5 su bardağı un
2 adet yumurta
2-3 yemek kaşığı su
Tuz
2 yemek kaşığı nişasta ( hamuru açmak için)
Noodle hamuru nasıl yapılır?
Un tezgaha alınır ve havuz oluşturulur. İçine yumurtalar kırılır ve yoğrulur. Hazır olan hamur streç filme sarılarak 1 saat buzdolabında dinlendirilir. Hamur dinlenince tezgaha nişasta serpiştirilir. Oklava ya da merdane ile ince bir hamur olana kadar açılır. Ardından makarna makinesinde (3 numarada) noodle hamuru kesilir. Makarna makineniz yoksa hamurun üzerine nişasta serpiştirip 4’er parmak genişliğinde katladıktan sonra incecik olacak şekilde kesebilirsiniz.
Flying noodles sosu için gerekli malzemeler
1 adet yumurta beyazı
1 adet kabak
1adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet havuç
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
Bir miktar zencefil
5 adet mantar
7-8 adet karides
Sıvı yağ
Susam yağı
1 su bardağı tavuk suyu
1 yemek kaşığı soya sosu
Tuz
1 çay kaşığı beyaz biber
Flying noodles nasıl yapılır?
Bir tencerede su kaynatılır. Noodle hamurları kaynayan suya eklenir. Yumuşayana kadar pişirilir. Piştikten sonra noodlelar süzülür ve buzlu su dolu bir kaseye aktarılır. Temiz bir havlu kullanarak noodlelar dikkatlice kurulanır. Bol sıvı yağ kızdırılır. Noodleler bir çubuk yardımıyla bir sıra geniş olarak alınır uçları derin bir tabağa serilir. Ardından üzerine kepçe ile kızgın yağ dökülerek kızartılır. Noodlelar havada süzülüyormuş gibi görünmelidir.