Masterchef flying noodles (uçan noodle) tarifi! Flying noodles nasıl yapılır?

Flying noodles nasıl yapılır?

Bir tencerede su kaynatılır. Noodle hamurları kaynayan suya eklenir. Yumuşayana kadar pişirilir. Piştikten sonra noodlelar süzülür ve buzlu su dolu bir kaseye aktarılır. Temiz bir havlu kullanarak noodlelar dikkatlice kurulanır. Bol sıvı yağ kızdırılır. Noodleler bir çubuk yardımıyla bir sıra geniş olarak alınır uçları derin bir tabağa serilir. Ardından üzerine kepçe ile kızgın yağ dökülerek kızartılır. Noodlelar havada süzülüyormuş gibi görünmelidir.