Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır?

Fransız usulü kiş

Tuzlu tart da denilen kiş, farklı sebze, peynir ve et ürünleriyle yapılan, Fransız mutfağının ünlü lezzetleri arasında yer alan bir lezzettir. Masterchef yarışmasında şefler yarışmacılardan, yaz mevsiminde hafif olması açısından “taze soğanlı kabaklı peynirli” bir kiş yapmalarını istedi. İşte, Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş tarifi…