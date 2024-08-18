Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Fransız usulü kiş yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Fransız usulü kişin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Fransız usulü kiş yapmak için hangi malzemeler gerekli? Fransız usulü kiş nasıl yapılır? İşte, Masterchef Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş tarifi ve püf noktaları...
Fransız usulü kiş
Tuzlu tart da denilen kiş, farklı sebze, peynir ve et ürünleriyle yapılan, Fransız mutfağının ünlü lezzetleri arasında yer alan bir lezzettir. Masterchef yarışmasında şefler yarışmacılardan, yaz mevsiminde hafif olması açısından “taze soğanlı kabaklı peynirli” bir kiş yapmalarını istedi. İşte, Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş tarifi…
Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş için malzemeler
4 çorba kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı süt
Bir buçuk su bardağı un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Harç için malzemeler
Bir buçuk su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
Bir buçuk su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
2 adet yumurta
5 adet kabak
5-6 dal taze soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çay bardağı krema
Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş için nasıl yapılır?
Bir kapta tereyağı, yumurta ve süt çırpılır. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozu harmanlanır ve tereyağlı karışıma eklenir. Ardından iyice yoğurulup, buzdolabında 15 dakika dinlendirilir.