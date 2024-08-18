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  4. Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır?

Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Fransız usulü kiş yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Fransız usulü kişin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Fransız usulü kiş yapmak için hangi malzemeler gerekli? Fransız usulü kiş nasıl yapılır? İşte, Masterchef Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş tarifi ve püf noktaları...

Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır? - Sayfa 1

Fransız usulü kiş

Tuzlu tart da denilen kiş, farklı sebze, peynir ve et ürünleriyle yapılan, Fransız mutfağının ünlü lezzetleri arasında yer alan bir lezzettir. Masterchef yarışmasında şefler yarışmacılardan, yaz mevsiminde hafif olması açısından “taze soğanlı kabaklı peynirli” bir kiş yapmalarını istedi. İşte, Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş tarifi…

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Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır? - Sayfa 2

Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş için malzemeler

 4 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı süt

Bir buçuk su bardağı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

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Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır? - Sayfa 3

Harç için malzemeler

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Bir buçuk su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2 adet yumurta

5 adet kabak

5-6 dal taze soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı krema

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Masterchef Fransız usulü kiş tarifi! Masterchef taze soğanlı kabaklı peynirli kiş nasıl yapılır? - Sayfa 4

Fransız usulü taze soğanlı kabaklı peynirli kiş için nasıl yapılır?

Bir kapta tereyağı, yumurta ve süt çırpılır. Ayrı bir yerde un ve kabartma tozu harmanlanır ve tereyağlı karışıma eklenir. Ardından iyice yoğurulup, buzdolabında 15 dakika dinlendirilir.

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