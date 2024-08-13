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  4. Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?

Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık için yarıştı. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Gaziantep usulü katmer yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Gaziantep usulü katmerin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, katmer yapmak için hangi malzemeler gerekli? Katmer nasıl yapılır? İşte, Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi ve püf noktası…

Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 1

Gaziantep usulü katmer

Gaziantep usulü katmer; toz Antep fıstığı, toz şeker ve kaymak konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak pişirilmesiyle hazırlanan enfes bir tatlıdır. Katmer, Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerindendir.

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Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 2

Masterchef katmer tarifi! Masterchef katmer nasıl yapılır?

 Katmer hamuru için malzemeler

Tereyağı

1 su bardağı su

Alabildiği kadar un (2 ya da 3 su bardağı un)

1 çay kaşığı tuz

Nişasta (Hamuru açmak için)

Kaymak

 

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Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 3

Katmerin iç harcı için malzemeler

250 gram kaymak

10 yemek kaşığı toz şeker

2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

 

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Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 4

Süslemek için malzeme

İnce çekilmiş Antep fıstığı

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