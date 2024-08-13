Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık için yarıştı. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Gaziantep usulü katmer yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Gaziantep usulü katmerin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, katmer yapmak için hangi malzemeler gerekli? Katmer nasıl yapılır? İşte, Masterchef Gaziantep usulü katmer tarifi ve püf noktası…
Gaziantep usulü katmer
Gaziantep usulü katmer; toz Antep fıstığı, toz şeker ve kaymak konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak pişirilmesiyle hazırlanan enfes bir tatlıdır. Katmer, Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerindendir.
Masterchef katmer tarifi! Masterchef katmer nasıl yapılır?
Katmer hamuru için malzemeler
Tereyağı
1 su bardağı su
Alabildiği kadar un (2 ya da 3 su bardağı un)
1 çay kaşığı tuz
Nişasta (Hamuru açmak için)
Kaymak
Katmerin iç harcı için malzemeler
250 gram kaymak
10 yemek kaşığı toz şeker
2 ya da 3 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Süslemek için malzeme
İnce çekilmiş Antep fıstığı