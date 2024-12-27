MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır?
MasterChef'te yarışmacılar şef ceketi alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Son zamanlarda yaratıcı tabaklar hazırlayan hazırlayan yarışmacılara verilen malzemelerden biri gochujang yani Kore salçasıydı. Gochujang, geleneksel Kore mutfağının vazgeçilmez bir bileşenidir. Peki, MasterChef gochujang nasıl yapılır? Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef gochujang tarifi...
Gochujang (Kore salçası) için gerekli malzemeler
2 su bardağı pul biber
1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı fermente edilmiş kırmızı soya fasulyesi
Yarım su bardağı tatlı pirinç unu
Yarım su bardağı malt şurubu veya bal
1 yemek kaşığı deniz tuzu
4 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı susam yağı
Gochujang (Kore salçası) nasıl yapılır?
Bir kapta, pul biber 1 su bardağı sıcak suyla karıştırılır ve 30 dakika bekletilir. Ardından bir elek veya süzgeç yardımıyla suyu süzülür ve bir kenarda bekletilir.
Fermente edilmiş kırmızı soya fasulyesi mutfak robotunda püre haline getirilir. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gerekirse biraz su eklenebilir.