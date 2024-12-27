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  4. MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır?

MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır?

MasterChef'te yarışmacılar şef ceketi alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Son zamanlarda yaratıcı tabaklar hazırlayan hazırlayan yarışmacılara verilen malzemelerden biri gochujang yani Kore salçasıydı. Gochujang, geleneksel Kore mutfağının vazgeçilmez bir bileşenidir. Peki, MasterChef gochujang nasıl yapılır? Gochujang için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef gochujang tarifi...

MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır? - Sayfa 1

Gochujang (Kore salçası) için gerekli malzemeler

2 su bardağı pul biber

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı fermente edilmiş kırmızı soya fasulyesi

Yarım su bardağı tatlı pirinç unu

Yarım su bardağı malt şurubu veya bal

1 yemek kaşığı deniz tuzu

4 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı susam yağı

 

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MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır? - Sayfa 2

Gochujang (Kore salçası) nasıl yapılır?

Bir kapta, pul biber 1 su bardağı sıcak suyla karıştırılır ve 30 dakika bekletilir. Ardından bir elek veya süzgeç yardımıyla suyu süzülür ve bir kenarda bekletilir.

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MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır? - Sayfa 3

Fermente edilmiş kırmızı soya fasulyesi mutfak robotunda püre haline getirilir. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gerekirse biraz su eklenebilir.

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MasterChef Gochujang (Kore salçası) tarifi! Kore salçası nasıl yapılır? - Sayfa 4

Bir tencereye pirinç unu eklenir ve orta ateşte sürekli karıştırarak hafifçe kavrulur. Pirinç unu hafifçe kahverengi olana kadar yaklaşık 5 dakika pişirilir.

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