MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir?
MasterChef'te oynanan haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında "güveç kapama" düellosu yaşandı. MasterChef izleyicileri tarafından ise adeta görsel şölen sunan güveç kapamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? İşte, MasterChef güveç kapama tarifi ve püf noktası...
Güveç kapama için gerekli malzemeler
Hamur için gerekli malzemeler
2 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Alabildiği kadar un (4-5 su bardağı)
İç harcı için malzemeler
1 kilo kuş başı et
3-4 adet sivri biber
2 adet domates
7-8 adet mantar
Tuz
Karabiber
Pulbiber
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıvı yağ
Öncelikle hamur yapılmalıdır. Hamur yapmak için malzemeler bir kaba alınır ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edilir. Ardından mayalanmaya bırakılır.