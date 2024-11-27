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  4. MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir?

MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir?

MasterChef'te oynanan haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında "güveç kapama" düellosu yaşandı. MasterChef izleyicileri tarafından ise adeta görsel şölen sunan güveç kapamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? İşte, MasterChef güveç kapama tarifi ve püf noktası...

MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? - Sayfa 1

Güveç kapama için gerekli malzemeler

Hamur için gerekli malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Alabildiği kadar un (4-5 su bardağı)

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MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? - Sayfa 2

İç harcı için malzemeler

1 kilo kuş başı et

3-4 adet sivri biber

2 adet domates

7-8 adet mantar 

Tuz

Karabiber

Pulbiber

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

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MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? - Sayfa 3

Öncelikle hamur yapılmalıdır. Hamur yapmak için malzemeler bir kaba alınır ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edilir. Ardından mayalanmaya bırakılır.

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MasterChef güveç kapama tarifi! Güveç kapama nasıl yapılır? Güveç kapamanın püf noktası nedir? - Sayfa 4

Etler bir kabın içine alınır. Biberler, domatesler ve mantarlar küçük küçük doğranır ve karıştırılır. rdından baharatlar, salça ve yağ da eklenir ve yine karıştırılır. Daha sonra etler güvece konur.

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