Masterchef güveçte kuru fasulye tarifi! Güveçte kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye püf noktası
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan Türk mutfağının geleneksel yemeği güveçte kuru fasulye yapmalarını istedi. Peki, güveçte kuru fasulye nasıl yapılır? Güveçte kuru fasulye yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, güveçte kuru fasulye tarifi ve püf noktası…
Güveçte kuru fasulye için gerekli malzemeler
2 su bardağı kuru fasulye
(Kuru fasulye 1 gece önceden ıslatılacak)
300 gram kuşbaşı et
1 adet soğan
3 adet kurutulmuş kırmızı biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sıcak su
Güveçte kuru fasulye nasıl yapılır?
Güveç tenceresi ocağa alınır. Küp küp doğranmış soğanlar sıvıyağ ile kavrulur. Ardından kuşbaşı etler eklenir ve etler pişinceye kadar kavrulur. Etler piştikten sonra sırasıyla domates salçası, biber salçası eklenip 5 dakika daha kavrulur.
Daha sonra 1 gece önceden ıslatılmış fasulyeler ve kurutulmuş kırmızı biberler eklenir. Tuz ve karabiber de eklenip suyunu ilave ettikten sonra kısık ateşte ağır ağır pişirilir. Piştikten sonra 15-20 dakika dinlendirilir ve servis edilir.
Kuru fasulye yapmanın püf noktaları
Kuru fasulyenin kabuklanmaması için, fasulyeyi ıslatırken içine bir çay kaşığı tuz eklemek en önemli püf noktasıdır.
Islatılan fasulyeleri pişirmeden önce, mutlaka temiz suda durulayın. Islattığınız fasulyeleri yıkamadığınız takdirde, üzerinde köpükler oluşur.