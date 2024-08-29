Masterchef güveçte kuru fasulye tarifi! Güveçte kuru fasulye nasıl yapılır? Kuru fasulye püf noktası

Daha sonra 1 gece önceden ıslatılmış fasulyeler ve kurutulmuş kırmızı biberler eklenir. Tuz ve karabiber de eklenip suyunu ilave ettikten sonra kısık ateşte ağır ağır pişirilir. Piştikten sonra 15-20 dakika dinlendirilir ve servis edilir.