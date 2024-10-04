MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?

Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?

Rendeleyip sıktığınız soğanın suyunu, yoğurdu, köriyi, pul biberi, tuzu, karabiberi, kekiği, kırmızı biberi, sarımsağı, kimyonu derin bir kasede birleştirin ve üzerine zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yaprak şeklinde ince bir şekilde kestiğiniz tavuklarınızı kaseye alın ve tüm tavukları sosa bulayın. Bir streç film ile üzerini kapatarak 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Vaktiniz varsa bir gece önceden dinlendirebilirsiniz.