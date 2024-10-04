MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?
MasterChef’te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda şefler yarışmacılardan Hatay usulü tavuk döner yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Hatay usulü tavuk dönerin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? Hatay usulü tavuk döner için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi…
Hatay usulü tavuk döner için malzemeler
1 adet tavuk göğsü
2 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı yoğurt
1adet soğanın suyu
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yarım tatlı kaşığı köri
Yarım tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
2 diş ezilmiş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tavukları kızartmak için 5 yemek kaşığı sıvı yağ
4 adet lavaş
1 adet parmak şeklinde doğranmış patates
Patatesleri kızartmak için yarım su bardağı sıvı yağ
1 kase sumaklı julyen doğranmış soğan
1 adet dilimlenmiş domates
1 yemek kaşığı mayonez
Sosu için malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıcak su
1 silme çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Lavaş için malzemeler
1,5 su bardağı su
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı un
Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?
Rendeleyip sıktığınız soğanın suyunu, yoğurdu, köriyi, pul biberi, tuzu, karabiberi, kekiği, kırmızı biberi, sarımsağı, kimyonu derin bir kasede birleştirin ve üzerine zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yaprak şeklinde ince bir şekilde kestiğiniz tavuklarınızı kaseye alın ve tüm tavukları sosa bulayın. Bir streç film ile üzerini kapatarak 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Vaktiniz varsa bir gece önceden dinlendirebilirsiniz.