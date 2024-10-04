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  4. MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?

MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?

MasterChef’te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda şefler yarışmacılardan Hatay usulü tavuk döner yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Hatay usulü tavuk dönerin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? Hatay usulü tavuk döner için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi…

MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? - Sayfa 1

Hatay usulü tavuk döner için malzemeler

1 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı yoğurt

1adet soğanın suyu

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yarım tatlı kaşığı köri

Yarım tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

2 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tavukları kızartmak için 5 yemek kaşığı sıvı yağ

4 adet lavaş

1 adet parmak şeklinde doğranmış patates

Patatesleri kızartmak için yarım su bardağı sıvı yağ

1 kase sumaklı julyen doğranmış soğan

1 adet dilimlenmiş domates

1 yemek kaşığı mayonez

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MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? - Sayfa 2

Sosu için malzemeler

 2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 silme çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

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MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? - Sayfa 3

Lavaş için malzemeler

 1,5 su bardağı su

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

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MasterChef Hatay usulü tavuk döner tarifi! Evde Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır? - Sayfa 4

Hatay usulü tavuk döner nasıl yapılır?

 Rendeleyip sıktığınız soğanın suyunu, yoğurdu, köriyi, pul biberi, tuzu, karabiberi, kekiği, kırmızı biberi, sarımsağı, kimyonu derin bir kasede birleştirin ve üzerine zeytinyağını ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Yaprak şeklinde ince bir şekilde kestiğiniz tavuklarınızı kaseye alın ve tüm tavukları sosa bulayın. Bir streç film ile üzerini kapatarak 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Vaktiniz varsa bir gece önceden dinlendirebilirsiniz.

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