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  4. Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası!

Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası!

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için kıyasıya yarıştı. Bu yarışta şefler yarışmacılardan geleneksel tatlılarımızdan baklava yapmalarını istedi. Yapılan baklavalar arasında havuç dilim baklava da vardı. Peki, havuç dilim baklava nasıl yapılır? Havuç dilim baklava yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Havuç dilim baklavanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef havuç dilim baklava tarifi ve püf noktası…

Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası! - Sayfa 1

Havuç dilim baklava için gerekli malzemeler

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

60 gram tereyağ (Eritilmiş) yarım çay bardağı

1 tane yumurta

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

3, 5 su bardağı un

Yarım kilo buğday veya mısır nişastası (Hamuru açmak için)

150 gram çekilmiş ceviz içi (Arası için)

 

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Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası! - Sayfa 2

Üzerine dökmek için malzemeler

 100 gram tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

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Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası! - Sayfa 3

Şerbeti için malzemeler

 3 su bardağı şeker

4 su bardağına yakın su

5-6 damla limon suyu

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Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası! - Sayfa 4

Havuç dilim baklava nasıl yapılır?

Şerbet için şeker ve suyu tencereye koyup kaynamaya bırakılır. Kaynayınca limonuda ilave edip orta harlı ateşte 25 dakika kaynatıp soğumaya bırakılır.

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