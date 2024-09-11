Masterchef havuç dilim baklava tarifi! Havuç dilim baklava nasıl yapılır? Baklavanın püf noktası!
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için kıyasıya yarıştı. Bu yarışta şefler yarışmacılardan geleneksel tatlılarımızdan baklava yapmalarını istedi. Yapılan baklavalar arasında havuç dilim baklava da vardı. Peki, havuç dilim baklava nasıl yapılır? Havuç dilim baklava yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Havuç dilim baklavanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef havuç dilim baklava tarifi ve püf noktası…
Havuç dilim baklava için gerekli malzemeler
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
60 gram tereyağ (Eritilmiş) yarım çay bardağı
1 tane yumurta
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
3, 5 su bardağı un
Yarım kilo buğday veya mısır nişastası (Hamuru açmak için)
150 gram çekilmiş ceviz içi (Arası için)
Üzerine dökmek için malzemeler
100 gram tereyağı
1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için malzemeler
3 su bardağı şeker
4 su bardağına yakın su
5-6 damla limon suyu
Havuç dilim baklava nasıl yapılır?
Şerbet için şeker ve suyu tencereye koyup kaynamaya bırakılır. Kaynayınca limonuda ilave edip orta harlı ateşte 25 dakika kaynatıp soğumaya bırakılır.