Masterchef imambayıldı tarifi! Masterchef imambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı püf noktası
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan imambayıldı yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise imambayıldının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, imambayıldı yapmak için hangi malzemeler gerekli? İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldının püf noktası nedir? İşte, Masterchef imambayıldı tarifi ve püf noktası…
İmambayıldı
Türk mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan imambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan, sarımsak, domates, biber ve maydonoz kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür.
İmambayıldı için gerekli malzemeler
5 adet patlıcan
2 adet soğan
3 adet yeşil biber
3 adet domates
6-7 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Tuz
İmambayıldı nasıl yapılır?
Patlıcanlar alacalı soyularak yarım saat kadar tuzlu suda bekletilir. Ardından patlıcanları süzüp tuzunu akıttıktan sonra, havlu kağıt ile kurulanır ve patlıcanın her yönü sıvı yağda kızartılır. Kızartılan patlıcanlar yağın fazlasını almak için havlu kağıda alınır.
İç harcı için soğanlar piyazlık doğranır. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alınır ve kavrulur.
5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberler ve sarımsaklar eklenir ve bir süre daha kavrulur. Küçük bir şekilde doğranmış domates ve baharatlar da eklenerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edilir. İnce kıyılmış maydanozda eklenerek ocaktan alınır.