Masterchef imambayıldı tarifi! Masterchef imambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı püf noktası

İç harcı için soğanlar piyazlık doğranır. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alınır ve kavrulur.

5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberler ve sarımsaklar eklenir ve bir süre daha kavrulur. Küçük bir şekilde doğranmış domates ve baharatlar da eklenerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edilir. İnce kıyılmış maydanozda eklenerek ocaktan alınır.