MasterChef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır?

Hamburger ekmeği nasıl yapılır?

Geniş bir kapta ılık su, süt ve toz şeker karıştırılır. Instant maya eklenip karıştırılır. Kapalı şekilde 10 dakika bekletilir. 10 dakika sonra aktif olan mayalı karışıma yumurtalar, unun yarısı azar azar eklenir karıştırılır. Geri kalan un ve tuz eklenir. Hamuru spatulayla biraz karıştırdıktan sonra tezgaha alınır. 5 dakika yoğrulur. Yoğururken tereyağ parça parça hamura eklenir. 15 dakika hamur pürüzsüz olana kadar yoğrulur. Yoğurma kabının tabanı zeytinyağıyla yağlanıp hamur kaba alınır. Üzeri kapalı olarak buzdolabında 15 saat mayalamaya bırakılır. Süre sonunda buzdolabından çıkarılan hamur 8 eşit parçaya ayrılır ve yuvarlanır. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir. Üzeri biraz bol bırakılarak streçlenir. Ilık bir yerde hamurlar iki kat olana kadar bekletilir. Yumurta sütle karıştırılır. Kabaran hamurların üzerine fırçayla dikkatlice sürülür. Ardından susam serpilir. Önceden 200 derece ısıtılan fırında 15 dakika pişirilir. İlk sıcaklığı çıkınca tel ızgara üzerine alınıp soğutulur.