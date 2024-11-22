MasterChef istavrit tava tarifi! İstavrit tava nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en güzel istavrit tavayı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef istavrit tava nasıl yapılır? İstavrit tava yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef istavrit tava tarifi...
İstavrit tava için gerekli malzemeler
1 kilogram istavrit
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
İstavrit tava nasıl yapılır?
Öncelikle istavritler temizlenir. Temizlenen istavritler iyice yıkanır ve süzgece alınır. Süzülen istavritlerin kalan suyu, üzerine kağıt havlu bastırılarak alınır.
Mısır unu, un ve tuz bir tepsinin içinde karıştırılır. İstavritler tepsinin içine alınarak mısır unu, un ve tuz ile harmanlanır.