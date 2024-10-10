MasterChef İsveç köftesi tarifi! İsveç köftesi nasıl yapılır?
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda konsept klasik İskandinav mutfağıydı. Yarışmacılar takımlarının kazanması için çeşit çeşit İskandinav mutfağına özgü yemekler yaptı. Yapılan yemekler arasında İsveç köftesi de vardı. Peki, MasterChef İsveç köftesi nasıl yapılır? İsveç köftesi için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef İsveç köftesi tarifi...
İsveç köftesi yapmak için gerekli malzemeler
600 gram dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
3 - 4 yemek kaşığı galeta unu
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı yenibahar
1 tutam muskat cevizi rendesi
Köfteleri kızartmak için gerekli malzeme
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için gerekli malzemeler
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı et suyu
Yarım su bardağı krema
1 çay kaşığı tuz
İsveç köftesi nasıl yapılır?
Köfte harcı için gerekli tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın. 3 - 4 dakika boyunca yoğurarak yumuşak kıvamlı bir köfte harcı elde edin. Üzerini streçleyerek buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen köfte harcından cevizden küçük olacak şekilde köfteler hazırlayın ve bir tepsiye dizin. Köfteleri kızartmak için sıvıyağı geniş tabanlı bir tavada, orta ateşte kızdırın. İsveç köftelerinin her yanını iyice kızarana kadar pişirin. Kızaran köfteleri tavadan alarak tepsiye yerleştirin. Tavanın altını kısın. Tavada kalan yağı süzmeyin, sos için bu yağ kullanılacak.