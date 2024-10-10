MasterChef İsveç köftesi tarifi! İsveç köftesi nasıl yapılır?

İsveç köftesi nasıl yapılır?

Köfte harcı için gerekli tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın. 3 - 4 dakika boyunca yoğurarak yumuşak kıvamlı bir köfte harcı elde edin. Üzerini streçleyerek buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen köfte harcından cevizden küçük olacak şekilde köfteler hazırlayın ve bir tepsiye dizin. Köfteleri kızartmak için sıvıyağı geniş tabanlı bir tavada, orta ateşte kızdırın. İsveç köftelerinin her yanını iyice kızarana kadar pişirin. Kızaran köfteleri tavadan alarak tepsiye yerleştirin. Tavanın altını kısın. Tavada kalan yağı süzmeyin, sos için bu yağ kullanılacak.