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  4. MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?

MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?

MasterChef yarışmacılarının İskenderun’a konuk olduğu bölümde jumbo karides geceye damgasını vurdu. MasterChef izleyicileri tarafından jumbo karidesin tarifi merak konusu oldu. Peki, MasterChef jumbo karides nasıl yapılır? Jumbo karides için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef jumbo karides tarifi...

MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır? - Sayfa 1

Jumbo karides için gerekli malzemeler

500 gram ayıklanmış jumbo karides

5 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet ince kıyılmış sarımsak 

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım misket limonun suyu 

2 adet defne yaprağı

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MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır? - Sayfa 2

Bir tavada sıvı tereyağı ve sıvı yağ eritilir. Ardından tereyağı eklenir. 

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MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır? - Sayfa 3

Tereyağı kızmaya başlayınca sarımsak ve defne yaprağı eklenir.

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MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır? - Sayfa 4

Sarımsağın kokusu çıktıktan sonra karidesler eklenir ve ters yüz ederek karideslerin iki tarafı da pişirilir.

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