MasterChef jumbo karides tarifi! Jumbo karides nasıl yapılır?
MasterChef yarışmacılarının İskenderun’a konuk olduğu bölümde jumbo karides geceye damgasını vurdu. MasterChef izleyicileri tarafından jumbo karidesin tarifi merak konusu oldu. Peki, MasterChef jumbo karides nasıl yapılır? Jumbo karides için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef jumbo karides tarifi...
Jumbo karides için gerekli malzemeler
500 gram ayıklanmış jumbo karides
5 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
3 adet ince kıyılmış sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
Yarım misket limonun suyu
2 adet defne yaprağı
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