Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi! Masterchef kabak çiçeği dolmasının püf noktası nedir?
Masterchef'te yarışmacılar sezonun ilk takım oyunu için mücadele etti. İlk takım oyununda şeflerin yarışmacılardan istediği konsept, Ege mezeleriydi. Yapılan lezzetli yemeklerin arasında kabak çiçeği dolması da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise kabak çiçeği dolmasının nasıl yapıldığı ve püf noktaları merak konusu oldu. Peki, kabak çiçeği dolması yapmak için hangi malzemeler gerekli? Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolmasının püf noktaları nedir? İşte, Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi ve püf noktası…
Kabak çiçeği dolması
Türk, Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında tüketilen ve kabak çiçeklerinin doldurulması ile hazırlanan bir dolma çeşidi olan kabak çiçeği dolması Kıbrıs'ta hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılır. Kabak çiçeği dolması Ege ve Akdeniz’de sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeklerinden yapılır.
Kabak çiçeği dolması için gerekli malzemeler nelerdir?
30 adet kabak çiçeği
1.5 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
1 çay kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
Pul biber
Yarım limonun suyu
1 su bardağı sıcak su
Kabak çiçeği dolmasının üzeri için gerekli malzemeler
1 su bardağı sıcak su
Yarım limonun suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?
Kabak çiçeklerini yıkayıp kuruladıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikler alınır. Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkarılır. Bu aşamada yaprağı yırtmamaya dikkat edilmelidir. Ardından pirinç yıkanır. Soğan yemeklik doğranır. Tavaya zeytinyağı ve soğan eklenip ocağa alıp kavrulur. Domatesin kabuğunu soyup küçük küçük doğranır ve kavrulan soğanlara eklenir. Daha sonra salça ve baharatlar eklenip karıştırdıktan sonra pirinç ve yeşillikler eklenip karıştırılır. 1 su bardağı sıcak suda döküp kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir ancak tamamen pişirilmez.