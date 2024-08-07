Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi! Masterchef kabak çiçeği dolmasının püf noktası nedir?

Kabak çiçeği dolması

Türk, Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında tüketilen ve kabak çiçeklerinin doldurulması ile hazırlanan bir dolma çeşidi olan kabak çiçeği dolması Kıbrıs'ta hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılır. Kabak çiçeği dolması Ege ve Akdeniz’de sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeklerinden yapılır.