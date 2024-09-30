MasterChef kadayıflı karides tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır?
MasterChef'in eleme gecesinde şefler elenme adayı olan yarışmacılardan kadayıflı karides yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise kadayıflı karidesin nasıl yapıldığı merak konusu oldu? Peki, MasterChef kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, kadayıflı karides tarifi...
Kadayıflı karides için gerekli olan malzemeler
8 adet jumbo karides
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi
100 gram tel kadayıf
Muhammara sosu için gerekli malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet kırmızı kapya biber
2 diş hafif fırınlanmış sarımsak
50 gram ceviz
1 çay kaşığı isot
1 çay kaşığı kimyon
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
20 adet nar tanesi
Süslemek için gerekli malzeme
2 çay kaşığı sumak
Kadayıflı karides nasıl yapılır?
Muhammara sosu için; zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. Biberleri bir kaseye alın ve terlemesi için üzerini streç filmle kapatarak 15 dakika bekleyin. Biberin kabuğunu soyun. Sap ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra doğrayın. Doğradığınız biberi, sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını blendera koyup çekerek taneli bir ezme yapın ( 15 saniye yeterli) Nar tanelerinin yarısını ilave edin.