MasterChef kadayıflı karides tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır?

Kadayıflı karides nasıl yapılır?

Muhammara sosu için; zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. Biberleri bir kaseye alın ve terlemesi için üzerini streç filmle kapatarak 15 dakika bekleyin. Biberin kabuğunu soyun. Sap ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra doğrayın. Doğradığınız biberi, sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını blendera koyup çekerek taneli bir ezme yapın ( 15 saniye yeterli) Nar tanelerinin yarısını ilave edin.