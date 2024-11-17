MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan ödül oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kadınbudu köfte yapmalarını istedi. Yarışmacılar, en güzel kadınbudu köfteyi yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için hangi malzemeler kullanılır? İşte, MasterChef kadınbudu köfte tarifi...
Kadınbudu köfte için gerekli malzemeler
500 gram kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı kimyon
Yarım su bardağı un
Köfteleri kızartmak için malzemeler
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı galeta unu
2 adet çırpılmış yumurta
Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Kadınbudu köfte için yarım su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.