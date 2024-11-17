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  4. MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan ödül oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kadınbudu köfte yapmalarını istedi. Yarışmacılar, en güzel kadınbudu köfteyi yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için hangi malzemeler kullanılır? İşte, MasterChef kadınbudu köfte tarifi...

MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Sayfa 1

Kadınbudu köfte için gerekli malzemeler

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

Yarım su bardağı un

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MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Sayfa 2

Köfteleri kızartmak için malzemeler

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet çırpılmış yumurta

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MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Sayfa 3

Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

Kadınbudu köfte için yarım su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları  yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

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MasterChef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Sayfa 4

Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun. Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 20 dakika buzdolabında bekletin.

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