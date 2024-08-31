Masterchef karalahana çorbası tarifi! Karalahana çorbasının püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar Trabzon’daydı ve konsept Karadeniz yemekleriydi. Haftanın ikinci oyununun oynandığı Masterchef’te yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Yapılan yemekler arasında Karadeniz mutfağının vazgeçilmez çorbası karalahana çorbası da vardı. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? Karalahana çorbasının püf noktası nedir? İşte karalahana çorbası tarifi ve püf noktaları…
Karalahana çorbası için gerekli malzemeler
1 bağ karalahana
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı su (Karalahanayı haşlamak için)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
Yarım yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı pilavlık bulgur
Yarım çay bardağı mısır
Yarım su bardağı barbunya
6 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı mısır unu
Yarım su bardağı su (Mısır unu ile karıştırmak için)
Karalahana çorbası nasıl yapılır?
Karalahana yıkandıktan sonra ince ince doğranır. Tuzlu suda 15 dakika haşlanır. Haşlandıktan sonra süzülür. Ardından bir tencereye sıvı yağı koyulur. İnce doğranmış soğanlar eklenerek kavrulur. Küp küp doğranmış havuç ve patateslerde sırasıyla eklenip kavrulur. Salça ve baharatlar da eklenerek karıştırılır. Ardından haşlanmış ve suyu süzülmüş karalahanalar tencereye eklenir ve orta ateşte bir süre daha kavrulur.
Ardından bulgur, haşlanmış mısır ve barbunya da eklenir ve karıştırılır. 6 su bardağı sıcak su da ilave ederek karıştırılır ve yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirilir.Karalahana çorbasının pişmesine yakın mısır unu bir kasede yarım su bardağı su ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır ve çorbanın içerisine eklenir. Mısır unu eklenen çorba 5 dakika daha pişirilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve servis edilir.
Karalahana çorbasının püf noktaları nelerdir?
Karalahana ve mısırın taze olmasına özen gösterilmelidir. Böylece karalahana çorbası daha lezzetli bir hale gelir.
Tarife başlamadan önce karalahana tuz ile ovulmalıdır. Bu sayede karalahananın acı tadı önlenir.