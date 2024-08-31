Masterchef karalahana çorbası tarifi! Karalahana çorbasının püf noktası nedir?

Ardından bulgur, haşlanmış mısır ve barbunya da eklenir ve karıştırılır. 6 su bardağı sıcak su da ilave ederek karıştırılır ve yaklaşık 25 dakika kısık ateşte pişirilir.Karalahana çorbasının pişmesine yakın mısır unu bir kasede yarım su bardağı su ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır ve çorbanın içerisine eklenir. Mısır unu eklenen çorba 5 dakika daha pişirilir. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve servis edilir.