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  4. Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır?

Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır?

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan takım oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Takım oyununun konsepti ise Retro yemeklerdi. Yapılan yemekler arasında karides kokteylde vardı. Peki, karides kokteyl nasıl yapılır? İşte, Masterchef karides kokteyl tarifi…

Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır? - Sayfa 1

Karides kokteyl

Karides kokteyli, bir bardakta ya da kupta servis edilen, sos içinde kabuklu pişmiş karideslerden oluşan bir deniz ürünü yemeğidir.

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Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır? - Sayfa 2

Karides kokteyl için gerekli malzemeler

160 gram çim çim karides 

8 yaprak marul

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Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır? - Sayfa 3

Sos için gerekli malzemeler

1,5 yemek kaşığı ketçap

1,5 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 küçük diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığından daha az tuz

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Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır? - Sayfa 4

Süslemek için gerekli malzemeler

İnce dilimlenmiş limon

Çeri domates

Nane yaprakları

Taze çekilmiş karabiber

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