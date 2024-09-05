Masterchef karides kokteyl tarifi! Masterchef karides kokteyl nasıl yapılır?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan takım oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Takım oyununun konsepti ise Retro yemeklerdi. Yapılan yemekler arasında karides kokteylde vardı. Peki, karides kokteyl nasıl yapılır? İşte, Masterchef karides kokteyl tarifi…
Karides kokteyl
Karides kokteyli, bir bardakta ya da kupta servis edilen, sos içinde kabuklu pişmiş karideslerden oluşan bir deniz ürünü yemeğidir.
Karides kokteyl için gerekli malzemeler
160 gram çim çim karides
8 yaprak marul
Sos için gerekli malzemeler
1,5 yemek kaşığı ketçap
1,5 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 küçük diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığından daha az tuz
Süslemek için gerekli malzemeler
İnce dilimlenmiş limon
Çeri domates
Nane yaprakları
Taze çekilmiş karabiber