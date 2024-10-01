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  4. MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Kayseri mutfağının vazgeçilmez lezzeti Kayseri yağlaması (Şebit) yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Kayseri yağlamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef Kayseri yağlaması tarifi...

MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? - Sayfa 1

Kayseri yağlaması için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

4 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

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MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? - Sayfa 2

Kıymalı harç için malzemeler

350 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağısu

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MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? - Sayfa 3

Kayseri yağlamasının üzeri için gerekli malzeme

Sarımsaklı yoğurt

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MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? - Sayfa 4

Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Hamuru için, bir kabın içine unu alın ve ortasına bir havuz açın. Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun. Temiz bir kabın içine hafifçe un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın. Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakın. Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakın.

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