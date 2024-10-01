MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Kaptanlık yarışında şefler yarışmacılardan Kayseri mutfağının vazgeçilmez lezzeti Kayseri yağlaması (Şebit) yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise Kayseri yağlamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef Kayseri yağlaması tarifi...
Kayseri yağlaması için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
4 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Kıymalı harç için malzemeler
350 gram kıyma
3 adet rendelenmiş domates
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 adet soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağısu
Kayseri yağlamasının üzeri için gerekli malzeme
Sarımsaklı yoğurt
Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
Hamuru için, bir kabın içine unu alın ve ortasına bir havuz açın. Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun. Temiz bir kabın içine hafifçe un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın. Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakın. Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakın.