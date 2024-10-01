MasterChef Kayseri yağlaması (Şebit) tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Hamuru için, bir kabın içine unu alın ve ortasına bir havuz açın. Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın. Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun. Temiz bir kabın içine hafifçe un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın. Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakın. Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakın.