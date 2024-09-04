Masterchef kazandibi tarifi! Masterchef kazandibi nasıl yapılır? Kazandibinin püf noktası nedir?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler mavi takım ve kırmızı takım yarışmacılarından geleneksel sütlü tatlılarımızdan kazandibi yapmalarını istedi. Peki, Masterchef kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Kazandibinin püf noktaları nedir? İşte kazandibi tarifi ve püf noktaları…
Kazandibi için gerekli malzemeler
Muhallebi için malzemeler
6 su bardağı süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
Yakma işlemi için malzemeler
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı margarin
Kazandibi nasıl yapılır?
Derin bir tencerenin içerisine; süt, şeker, nişasta ve un koyulur. Bir çırpıcı yardımıyla orta ateşte iyice çırpılır. Tüm malzemeler karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocağın altı kapatılır. Tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyularak muhallebinin sıcağında karıştırılarak eritilir.
Yakma işlemi için; fırın tepsisi 1 kaşık margarin ile yağlanır. Üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımı serpiştirilir.2 kepçe kadar muhallebi fırın tepsisine dökülür ve eşit şekilde yayılması sağlanır. Tepsi ocak üzerine alınır ve orta ateşte çevire çevire yakılır. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebi de tepsinin üzerine dökülür ve bir spatula yardımıyla tepsiye yayılır, üzeri düzeltilir. Tatlı soğumaya bırakılır daha sonra buzdolabında 2 saat dinlendirilir. Dinlendirilen kazandibi, tepside ince uzun şeritler halinde kesilir ve spatula yardımıyla şeritler kıvrılarak rulo şeklinde sarılır. Servis tabağına alınır.