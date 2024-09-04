Masterchef kazandibi tarifi! Masterchef kazandibi nasıl yapılır? Kazandibinin püf noktası nedir?

Yakma işlemi için; fırın tepsisi 1 kaşık margarin ile yağlanır. Üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımı serpiştirilir.2 kepçe kadar muhallebi fırın tepsisine dökülür ve eşit şekilde yayılması sağlanır. Tepsi ocak üzerine alınır ve orta ateşte çevire çevire yakılır. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebi de tepsinin üzerine dökülür ve bir spatula yardımıyla tepsiye yayılır, üzeri düzeltilir. Tatlı soğumaya bırakılır daha sonra buzdolabında 2 saat dinlendirilir. Dinlendirilen kazandibi, tepside ince uzun şeritler halinde kesilir ve spatula yardımıyla şeritler kıvrılarak rulo şeklinde sarılır. Servis tabağına alınır.