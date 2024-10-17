MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda düello gerçekleşti. Düellonun konusu ise böreklerdi. Yapılan börekler arasında herkesin severek tükettiği kıymalı kol böreği de vardı. Peki, MasterChef kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Elde açma kol böreğinin püf noktası nedir? İşte, MasterChef kıymalı kol böreği tarifi ve püf noktası...
Kıymalı kol böreği için gerekli malzemeler
1 paket kuru maya
Mayayı eritmek için 1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Aldığı kadar un
Aldığı kadar su (Hamur yoğururken gerekecek)
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İç harcı için gerekli malzemeler
200 gr kıyma
1 su bardağı sıvı yağ
4-5 dal maydanoz
1 adet orta boy soğan
3 tatlı kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Kimyon
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Arası için gerekli malzeme
125 gram eritilmiş margarin
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Üzeri için gerekli malzemeler
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu
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