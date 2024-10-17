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  4. MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası

MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan takım oyununda düello gerçekleşti. Düellonun konusu ise böreklerdi. Yapılan börekler arasında herkesin severek tükettiği kıymalı kol böreği de vardı. Peki, MasterChef kıymalı kol böreği nasıl yapılır? Elde açma kol böreğinin püf noktası nedir? İşte, MasterChef kıymalı kol böreği tarifi ve püf noktası...

MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası - Sayfa 1

Kıymalı kol böreği için gerekli malzemeler

1 paket kuru maya

Mayayı eritmek için 1 su bardağı ılık su 

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Aldığı kadar su (Hamur yoğururken gerekecek)

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MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası - Sayfa 2

İç harcı için gerekli malzemeler

200 gr kıyma

1 su bardağı sıvı yağ

4-5 dal maydanoz

1 adet orta boy soğan

3 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Kimyon

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MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası - Sayfa 3

Arası için gerekli malzeme

125 gram eritilmiş margarin

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MasterChef kıymalı kol böreği tarifi! El açması kol böreği nasıl yapılır? Kol böreği püf noktası - Sayfa 4

Üzeri için gerekli malzemeler

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

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