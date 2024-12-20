MasterChef konfi pişirme tekniği nedir? Konfi pişirme tekniği hangi yemeklerde kullanılır?
Finale sayılı günler kala, MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde, iki kez MasterChef'e katılan ve katıldığı dönemlerde başarısıyla yarışmaya damgasını vuran Tahsin Küçük konuk oldu. Yarışmacılar, Tahsin Küçük'ün tabağı olan konfi pişirme tekniği ile dülger balığı yaptı. Peki, konfi pişirme tekniği nedir? İşte detaylar...
MasterChef'in finaline sayılı günler kaldı. Yarışmacılar şef ceketi giyebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ilk etapta yarışmacılar jüri üyelerinin verdiği malzemelerle yeteneklerini göstererek yaratıcı tabaklar hazırladı. İkinci etapta ise konuk şef Tahsin Küçük'tü. İlk katıldığı MasterChef 2021'de üçüncü olan Tahsin Küçük, 2023 yılında yayınlanan MasterChef All Star sezonunda ise finale kalarak yarışmayı ikinci olarak tamamladı.
Yarışmacılar ikinci etapta, Tahsin Küçük'ün konfi tekniği ile hazırladığı dülger balığını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef izleyicileri tarafından ise konfi pişirme tekniği merak konusu oldu. Peki, konfi pişirme tekniği nedir?
Konfi pişirme tekniği nedir?
Confit (konfi), Fransızca bir kelimedir. Konfi pişirme tekniği kısaca yemeğin kısık ateşte pişirilmesidir.