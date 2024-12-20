MasterChef konfi pişirme tekniği nedir? Konfi pişirme tekniği hangi yemeklerde kullanılır?

Yarışmacılar ikinci etapta, Tahsin Küçük'ün konfi tekniği ile hazırladığı dülger balığını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef izleyicileri tarafından ise konfi pişirme tekniği merak konusu oldu. Peki, konfi pişirme tekniği nedir?