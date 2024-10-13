MasterChef krem karamel tarifi! Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel püf noktaları nelerdir?

Krem karamel nasıl yapılır?

Öncelikle, toz şekeri geniş bir tavaya alınır ve kenarlarından 5 yemek kaşığı su ile ıslatılarak karıştırmadan bırakılır. Bir süre sonra şeker renk alacaktır. Renk aldığı zaman karıştırılır. Açık kahve rengine dönünce ocaktan alınır. Isıya dayanıklı kaseler derin bir fırın tepsisine dizilir. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökülür. Ardından karamelin donması için kaseler bir kenara alınır.