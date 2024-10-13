MasterChef krem karamel tarifi! Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel püf noktaları nelerdir?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının klasiklerinden krem karamel yapmalarını istedi. Peki, lezzetinin yanı sıra görselliği ile de dikkat çeken krem karamel nasıl yapılır? Krem karamelin püf noktaları neler? İşte, MasterChef krem karamel tarifi ve püf noktaları...
Krem karamel için gerekli malzemeler
1 litre (5 su bardağı) süt
1 su bardağı toz şeker
6 adet yumurta
1 paket vanilya
Yarım limon kabuğu
Karameli için malzemeler
1 su bardağı toz şeker
5 yemek kaşığı su
Krem karamel nasıl yapılır?
Öncelikle, toz şekeri geniş bir tavaya alınır ve kenarlarından 5 yemek kaşığı su ile ıslatılarak karıştırmadan bırakılır. Bir süre sonra şeker renk alacaktır. Renk aldığı zaman karıştırılır. Açık kahve rengine dönünce ocaktan alınır. Isıya dayanıklı kaseler derin bir fırın tepsisine dizilir. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökülür. Ardından karamelin donması için kaseler bir kenara alınır.
Bu sırada, bir kap içerisinde yumurtalar ve şeker köpürene kadar karıştırılır. Vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek karıştırılır. Köpüren yumurtalara yavaş yavaş 1 litre süt eklenerek karıştırmaya devam edilir. Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın tümü bir kepçe yardımıyla sıyrılarak alınır.