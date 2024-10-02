MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır?
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ilk takım oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan kadayıf, peynir ve şerbetin bir araya gelmesiyle hazırlanan enfes tatlılardan kadayıf yapmalarını istedi. Peki, kadayıf nasıl yapılır? Kadayıf yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef kadayıf tarifi...
Künefe için gerekli malzemeler
300 gram tel kadayıf
150 gram tereyağı
200 gram tuzsuz dil peyniri
Künefe şerbeti için gerekli malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Künefe nasıl yapılır?
Öncelikle künefenin şerbeti hazırlanır. Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu tencereye alın. Ocağa aldığınız şerbet karışımını aralarda karıştırarak kısık ateşte kaynatın.
Şerbeti 20-25 dakika kadar kaynatın ve kıvam aldıktan sonra limon suyu ekleyip karıştırın. Ardından ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.