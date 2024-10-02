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  4. MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır?

MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ilk takım oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan kadayıf, peynir ve şerbetin bir araya gelmesiyle hazırlanan enfes tatlılardan kadayıf yapmalarını istedi. Peki, kadayıf nasıl yapılır? Kadayıf yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef kadayıf tarifi...

MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır? - Sayfa 1

Künefe için gerekli malzemeler

300 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı

200 gram tuzsuz dil peyniri

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MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır? - Sayfa 2

Künefe şerbeti için gerekli malzemeler

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

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MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır? - Sayfa 3

Künefe nasıl yapılır?

Öncelikle künefenin şerbeti hazırlanır. Şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu tencereye alın. Ocağa aldığınız şerbet karışımını aralarda karıştırarak kısık ateşte kaynatın.

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MasterChef künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır? - Sayfa 4

Şerbeti 20-25 dakika kadar kaynatın ve kıvam aldıktan sonra limon suyu ekleyip karıştırın. Ardından ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

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