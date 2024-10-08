MasterChef kuşbaşılı kaşarlı pide tarifi! Kuşbaşılı kaşarlı pide nasıl yapılır?
MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Günün yemeği ise pideler oldu. Yapılan çeşit çeşit pideler arasında kuşbaşılı kaşarlı pide de vardı. Peki, MasterChef kuşbaşılı kaşarlı pide nasıl yapılır? Kuşbaşılı kaşarlı pide yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef kuşbaşılı kaşarlı pide tarifi...
Kuşbaşılı kaşarlı pide için malzemeler
Pide hamuru için malzemeler
1 su bardağından iki parmak eksik ılık su
1 paket maya
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
6 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağından iki parmak eksik yoğurt
3 su bardağı un
İç harcı için malzemeler
500 gr dana kuşbaşı et
2 adet soğan
3 adet kabukları soyulmuş domates
Yarım demet maydanoz
2 adet sivri biber
Pul biber
Kırmızı toz biber
Tuz
Taze kaşar peyniri
Kuşbaşı etleri 1 bardak su ile pişirin. Soğanları küp küp doğrayın ve yağ ile kavurun.
Biberleri de doğradıktan sonra tavaya alarak kavurun. Biraz piştikten sonra etleri, tuzu ve baharatı ekleyin ve karıştırın. Domatesi de ilave ettikten sonra ocağın altını kapatın.
Hamur için şeker, maya ve suyu karıştırın.
2 dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyin.
Tüm malzemeleri ekleyerek hamur yapışmayacak kıvama gelene kadar güzelce yoğurun. Hamurunuzu dinlendirin.