MasterChef kuşbaşılı kaşarlı pide tarifi! Kuşbaşılı kaşarlı pide nasıl yapılır?

Kuşbaşı etleri 1 bardak su ile pişirin. Soğanları küp küp doğrayın ve yağ ile kavurun.

Biberleri de doğradıktan sonra tavaya alarak kavurun. Biraz piştikten sonra etleri, tuzu ve baharatı ekleyin ve karıştırın. Domatesi de ilave ettikten sonra ocağın altını kapatın.