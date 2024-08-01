Masterchef kuzu incikli biryani tarifi! Masterchef kuzu incikli biryani nasıl yapılır?

Öncelikle kuzu eti düdüklü tencerede haşlanır. Düdüklü tencerenin kapağını açtıktan sonra suyunu çekene kadar kaynatılır. Suyunu çeken ete biraz sıvı yağ ve soğan eklenerek kavrulur. İsteğe göre kimyon eklenebilir. Diğer yandan basmati pirinç tereyağında kavrulur. Tuz ve 1 yemek kaşığı köri eklenir. 2 su bardağı su da eklenip karanfil ilave edilir. Kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır.