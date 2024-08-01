Masterchef kuzu incikli biryani tarifi! Masterchef kuzu incikli biryani nasıl yapılır?
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan kuzu incikli biryani yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise kuzu incikli biryaninin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, kuzu incikli biryani yapmak için hangi malzemeler gerekli? Kuzu incikli biryani nasıl yapılır? İşte, Masterchef kuzu incikli biryani tarifi…
Kuzu incikli biryani
Kuzu incikli biryani, basmati pirincinden yapılan baharatlı pilav ve kuzu etinin bir araya geldiği Hint mutfağına ait bir yemektir. Biryani,tavuk eti ile de hazırlanabilir.
Ancak Masterchef’te biryani, kuzu eti ile yapıldı.
Kuzu incikli biryani için gerekli malzemeler
500 gram kuzu eti
2 su bardağı basmati pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı köri
2 su bardağı su
2-3 adet karanfil
2 adet defne yaprağı
File badem ve dolmalık fıstık
Biryani pilav sosu malzemeleri
1 adet pırasa
3 adet sarımsak
1 adet soğan
3 adet yeşil biber
2 adet orta boy havuç
2,5 - 3 su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 çay kasığı tuz
1 çay kasığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kasığı kişniş
1 çay kaşığı kakule
1 çay kasığı köri
1 adet defne yaprağı
Öncelikle kuzu eti düdüklü tencerede haşlanır. Düdüklü tencerenin kapağını açtıktan sonra suyunu çekene kadar kaynatılır. Suyunu çeken ete biraz sıvı yağ ve soğan eklenerek kavrulur. İsteğe göre kimyon eklenebilir. Diğer yandan basmati pirinç tereyağında kavrulur. Tuz ve 1 yemek kaşığı köri eklenir. 2 su bardağı su da eklenip karanfil ilave edilir. Kaynamaya başlayınca ocağın altı kısılır.