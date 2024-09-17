Masterchef lahmacun tarifi! Masterchef lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun yapımı!
Masterchef’in son yayınlanan bölümünde kaptanlık yarışı oynandı. Masterchef yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık yarışında ise şefler yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. Peki, lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte, Masterchef lahmacun tarifi…
Lahmacun için gerekli malzemeler
İç harcı için malzemeler
500 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
Hamuru için malzemeler
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
2 su bardağı su
Lahmacun nasıl yapılır?
Lahmacunun iç harcı için soğanı, yeşil ve kırmızı biberi rondodan geçirin. Daha sonra domatesi, sarımsağı, salçayı ve maydanozu da ekleyerek tekrar rondodan geçirin. Hazırlanan bu karışım bir kap içerisine alınır ve üzerine kıyma, baharatlar ve tuz eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Kıvam alan harcın üzeri streçlenerek buzdolabında dinlenmeye bırakılır.
Harç dinlenirken o arada hamur hazırlanır. Lahmacun hamuru için bir yoğurma kabına alınan unun üzerine tuz ve şeker eklenerek karıştırılır ve ortası çukurlaştırılır. Açılan çukura su dökülür ve kenar kısımlarından un alınarak hamur yoğrulmaya başlanır. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Hazır olan hamurun üzeri de streçlenerek buzdolabına koyulur ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.