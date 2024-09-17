Masterchef lahmacun tarifi! Masterchef lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun yapımı!

Harç dinlenirken o arada hamur hazırlanır. Lahmacun hamuru için bir yoğurma kabına alınan unun üzerine tuz ve şeker eklenerek karıştırılır ve ortası çukurlaştırılır. Açılan çukura su dökülür ve kenar kısımlarından un alınarak hamur yoğrulmaya başlanır. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Hazır olan hamurun üzeri de streçlenerek buzdolabına koyulur ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.