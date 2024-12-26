MasterChef manda yoğurdu tarifi! Manda yoğurdu nasıl yapılır? Manda yoğurdunun faydaları nelerdir?
MasterChef'in bitmesine sayılı günler kala yarışmacılar şeflerin verdiği ürünler ile yaratıcılık tabakları yapıyor. MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şeflerin yaratıcılık ürünlerinden biri de sağlığa oldukça faydalı olan manda yoğurduydu. Peki, MasterChef manda yoğurdu nasıl yapılır? Manda yoğurdunun faydaları nelerdir? İşte, MasterChef manda yoğurdu tarifi ve faydaları...
Manda yoğurdu için gerekli malzemeler
3 litre manda sütü
1 tatlı kaşığına yakın yoğurt (Maya olarak kullanılacak)
Manda yoğurdu nasıl yapılır?
Manda sütü büyük bir tencereye alınır ve kaynatılır. Süt kaynayana kadar karıştırılır. Süt kaynadıktan sonra altı kısılır ve birkaç dakika daha kısık ateşte pişirilir. Ardından ocağın altı kapatılır ve süt soğuması için bekletilir.
Mayalama işlemi için kullanılacak kase alınır ve süt kaseye boşaltılır. Ardından sütün mayalanma kıvamında olduğunu anlamak için sıcaklığı kontrol edilir. Yoğurt mayası süte dökültükten sonra karıştırmaya başlanır.