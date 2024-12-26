MasterChef manda yoğurdu tarifi! Manda yoğurdu nasıl yapılır? Manda yoğurdunun faydaları nelerdir?

Manda yoğurdu nasıl yapılır?

Manda sütü büyük bir tencereye alınır ve kaynatılır. Süt kaynayana kadar karıştırılır. Süt kaynadıktan sonra altı kısılır ve birkaç dakika daha kısık ateşte pişirilir. Ardından ocağın altı kapatılır ve süt soğuması için bekletilir.