Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan bölgelere özgü kebap çeşitleri yapmasını istedi. Yapılan kebapların arasında Ege’nin meşhur Manisa kebabı da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise Manisa kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Manisa kebabı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Manisa kebabı nasıl yapılır? İşte, Masterchef Manisa kebabı tarifi…
Manisa kebabı
Manisa kebabı, Ege Bölgesi’nde özellikle Manisa, İzmir ve Aydın illerinde yapılan; et, domates, biber, yoğurt ve pide ile hazırlanan bir kebap çeşididir.
Manisa kebabı için gerekli malzemeler
Dana eti
Kuzu eti
Tuz
Domates
Yeşil biber
Tereyağı
Çöp şiş
Kebap nasıl yapılır?
Dana ve kuzu eti, çift kıyılır ve kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrulur ve şişlere düzgün şekilde sarılır. Çöp şişlere sarılan kebaplar, mangal ateşinde pişirilir. Diğer yandan domates ve biberlerde közlenir.
Manisa kebabının pidesi için gerekli malzemeler
4 su bardağı un
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sıvı yağ