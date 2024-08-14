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  4. Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır?

Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan bölgelere özgü kebap çeşitleri yapmasını istedi. Yapılan kebapların arasında Ege’nin meşhur Manisa kebabı da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise Manisa kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Manisa kebabı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Manisa kebabı nasıl yapılır? İşte, Masterchef Manisa kebabı tarifi…

Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır? - Sayfa 1

Manisa kebabı

Manisa kebabı, Ege Bölgesi’nde özellikle Manisa, İzmir ve Aydın illerinde yapılan; et, domates, biber, yoğurt ve pide ile hazırlanan bir kebap çeşididir.

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Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır? - Sayfa 2

Manisa kebabı için gerekli malzemeler

Dana eti

Kuzu eti

Tuz

Domates

Yeşil biber

Tereyağı

Çöp şiş

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Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır? - Sayfa 3

Kebap nasıl yapılır?

Dana ve kuzu eti, çift kıyılır ve kıyma haline getirilir. Tuzlanıp iyice yoğrulur ve şişlere düzgün şekilde sarılır. Çöp şişlere sarılan kebaplar, mangal ateşinde pişirilir. Diğer yandan domates ve biberlerde közlenir.

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Masterchef Manisa kebabı tarifi! Masterchef Manisa kebabı nasıl yapılır? - Sayfa 4

Manisa kebabının pidesi için gerekli malzemeler

4 su bardağı un
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sıvı yağ

 

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