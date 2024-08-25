Masterchef mantar fileminyon tarifi! Mantar fileminyon nasıl yapılır?

Mantar fileminyon nasıl yapılır?

Tost ekmeği dilimlerinden bir su bardağının ağzıyla ya da bir kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarılır ve çıkarılan parçalar fırın tepsisine yan yana olacak şekilde yerleştirilir. Ekmek parçalarını 175 derece fırında 15 dakika kızartılır. Soğanlar ince ince doğranır. Ardından tereyağı bir tavada eritilir. Soğanlar tereyağında kavrulur. Mantarlar yıkanır ve dilimlenir. Ardından soğanların üzerine eklenir. Malzemeler sürekli karıştırılarak mantarlar suyunu çekinceye kadar kavrulur. Tuz ve karabiberde eklenir. Daha sonra salça da eklenip orta ateşte karıştırarak bir süre daha pişirilir. Krema mantarların üzerine aktarılır ve kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alınır. Öte yandan bonfilelerin üzerine tuz ve karabiber serpip ızgarada ya da tavada kızartılır. Arkalı önlü kızartılan bonfileler ekmek parçalarının üzerine yerleştirilir. Üzerlerine mantarlı sosu gezdirilir ve fırın kabına yerleştirilir. Önceden 175 derecede ısıtılan fırında 15 dakika daha pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.