Masterchef mantar fileminyon tarifi! Mantar fileminyon nasıl yapılır?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan mantar fileminyon yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafında ise mantar fileminyonun nasıl yapıldığı merak konusu. Peki, Masterchef mantar fileminyon nasıl yapılır? Mantar fileminyon yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, mantar fileminyon tarifi…
Mantar fileminyon
Mantar fileminyon, lokum gibi dana bonfile, mantar ve tost ekmeğinin bir araya gelmesi ile hazırlanan bir Fransız klasiğidir.
Mantar fileminyon için gerekli malzemeler
6 dilim dana bonfile
6 dilim tost ekmeği
250 gram taze mantar
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 kutu krema
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Mantar fileminyon nasıl yapılır?
Tost ekmeği dilimlerinden bir su bardağının ağzıyla ya da bir kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarılır ve çıkarılan parçalar fırın tepsisine yan yana olacak şekilde yerleştirilir. Ekmek parçalarını 175 derece fırında 15 dakika kızartılır. Soğanlar ince ince doğranır. Ardından tereyağı bir tavada eritilir. Soğanlar tereyağında kavrulur. Mantarlar yıkanır ve dilimlenir. Ardından soğanların üzerine eklenir. Malzemeler sürekli karıştırılarak mantarlar suyunu çekinceye kadar kavrulur. Tuz ve karabiberde eklenir. Daha sonra salça da eklenip orta ateşte karıştırarak bir süre daha pişirilir. Krema mantarların üzerine aktarılır ve kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alınır. Öte yandan bonfilelerin üzerine tuz ve karabiber serpip ızgarada ya da tavada kızartılır. Arkalı önlü kızartılan bonfileler ekmek parçalarının üzerine yerleştirilir. Üzerlerine mantarlı sosu gezdirilir ve fırın kabına yerleştirilir. Önceden 175 derecede ısıtılan fırında 15 dakika daha pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.
Mantarlı fileminyonu hazırlarken Masterchef yarışmacıları tost ekmeklerini de kendi yaptı. Peki, tost ekmeği nasıl yapılır? İşte, tost ekmeği tarifi…