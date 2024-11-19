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  4. MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir?

MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir?

MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan mantı yapmalarını istedi. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirinden lezzetli mantılar yaptı. Peki, mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef mantı tarifi ve püf noktası...

MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir? - Sayfa 1

Mantı için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

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MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir? - Sayfa 2

Harcı için malzemeler

250 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığıkarabiber

Yarım çay kaşığıpul biber

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MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir? - Sayfa 3

Sosu için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı salça

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MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir? - Sayfa 4

Üzeri için malzemeler

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

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