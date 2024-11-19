MasterChef mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktası nedir?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan mantı yapmalarını istedi. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirinden lezzetli mantılar yaptı. Peki, mantı nasıl yapılır? Mantının püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef mantı tarifi ve püf noktası...
Mantı için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
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Harcı için malzemeler
250 gram kıyma
1 adet orta boy soğan
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığıkarabiber
Yarım çay kaşığıpul biber
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