Masterchef nasi goreng ve tavuk satay tarifi! Masterchef nasi goreng ve tavuk satay nasıl yapılır?

Nasi goreng nasıl yapılır?

Büyük bir wok tava ısıtılır. Tavanın içerisine önce sıvı yağ ve küp küp doğranmış tavuk parçaları konur ve tavuklar kızarana kadar sotelenir. Ardından tavaya küçük küpler halinde doğranmış kırmızı soğan, sarımsak ve zencefili eklenip hafif renk alana kadar kavrulur. Tavaya yumurta da eklenip karıştırarak kavrulur ve ardından haşlanmış ve soğutulmuş pirinçler ve soslar da eklenip yüksek ateşte pirincin hafif dibi tutana kadar kavrulup ocaktan alınır.