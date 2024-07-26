Masterchef nasi goreng ve tavuk satay tarifi! Masterchef nasi goreng ve tavuk satay nasıl yapılır?
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan nasi goreng ve tavuk satay yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise nasi goreng ve tavuk satayın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, nasi goreng ve tavuk satay yapmak için hangi malzemeler gereklidir? Nasi goreng ve tavuk satay nasıl yapılır? İşte, Masterchef nasi goreng ve tavuk satay tarifi…
Nasi goreng ve tavuk satay nereye özgü yemeklerdir?
Nasi goreng, Endonezya’ya ait baharatlı sebzeli kızarmış bir pilavdır.
Asya mutfağının bilinen diğer yemeklerinden biri de tavuk sataydır. Tavuk satay ise, küçük tavuk parçalarının küçük şişlere geçirilmesiyle sunulan bir yemektir.
NASİ GORENG
Nasi goreng yapmak için gerekli malzemeler
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet derisiz tavuk kalça
1/4 adet kırmızı soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı taze zencefil
1 adet yumurta
2 su bardağı haşlanmış basmati pirinci
2 yemek kaşığı sambal sos
2 yemek kaşığı tatlı soya sos
1 tatlı kaşığı balık sosu
Üzeri için gerekli malzemeler
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta
1/2 adet salatalık
3 adet karides cipsi
1 tatlı kaşığı sambal sos
Nasi goreng nasıl yapılır?
Büyük bir wok tava ısıtılır. Tavanın içerisine önce sıvı yağ ve küp küp doğranmış tavuk parçaları konur ve tavuklar kızarana kadar sotelenir. Ardından tavaya küçük küpler halinde doğranmış kırmızı soğan, sarımsak ve zencefili eklenip hafif renk alana kadar kavrulur. Tavaya yumurta da eklenip karıştırarak kavrulur ve ardından haşlanmış ve soğutulmuş pirinçler ve soslar da eklenip yüksek ateşte pirincin hafif dibi tutana kadar kavrulup ocaktan alınır.