MasterChef osso buco (dana incik) tarifi! Pamuk gibi osso buco nasıl yapılır?

10 dakika daha pişirip defne yaprağını ve sarımsağı da ilave edin. Etleri tencereye koyup kapağı kapalı halde kısık ateşte 1 saat pişirin. Kekik ve biberiye ilave edip 1 saat daha aynı şekilde pişirmeye devam edin. Pişen etleri tencereden alın.