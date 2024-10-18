MasterChef osso buco (dana incik) tarifi! Pamuk gibi osso buco nasıl yapılır?
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım arasında oynanan düello sonrası izleyiciler tarafından osso bucco (dana incik) tarifi merak konusu oldu. Peki, MasterChef osso buco nasıl yapılır? Osso buco için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef osso buco tarifi...
Osso buco (dana incik) için gerekli malzemeler
4 adet dana incik
2-3 adet domates
1 adet havuç
1 adet kuru soğan
1 adet kereviz sapı
3 yemek kaşığı un
2-3 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı sulandırılmış sirke
1 dal biberiye
1 adet defne yaprağı
Sıvı yağ
Osso buco nasıl yapılır?
Dana inciklere karabiber ve tuz serpin. Unu bir kaseye alıp içine tuz ekleyip karıştırın. İncikleri tuzlu una bulayın.
Sıvı yağı tencerede ısıtıp etleri mühürleyin. Soğanı, havucu ve kereviz sapını yemeklik doğrayın. Etleri mühürlediğiniz yağda sırasıyla sebzeleri soteleyin. İçine salçayı ekleyip kavurun. Sirkeli suyu da ilave edip çektirene kadar pişirin. Sosun suyu çekilince doğradığınız domatesi de ekleyin.