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  4. MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası

MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası

MasterChef'te haftanın ilk takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Hint mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Bu yemeklerden biri de Hint mutfağının vazgeçilmez lezzeti pakoraydı. Peki, MasterChef pakora nasıl yapılır? Pakora için hangi malzemeler gereklidir? İşte, MasterChef pakora tarifi ve püf noktası...

MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası - Sayfa 1

Pakora için gerekli malzemeler

1 su bardağı nohut unu 

1/4 su bardağı su 

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı garam masala 

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 adet ince doğranmış yeşil biber

Küçük doğranmış sebzeler (patates, soğan, ıspanak, karnabahar gibi)

Kızartmak için sıvı yağ

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MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası - Sayfa 2

Pakora nasıl yapılır?

Derin bir kaseye nohut unu koyulur. Kırmızı toz biber, zerdeçal, kimyon, garam masala, tuz ve kabartma tozu eklenir ve malzemeler karıştırılır.

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MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası - Sayfa 3

Hamur kıvamı akışkan ama yoğun olmalıdır. Hamur yavaş yavaş su eklenerek karıştırılır. Akışkan ama çok ince olmayan bir hamur elde edilmelidir.

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MasterChef pakora tarifi! Hint mutfağına özgü pakora nasıl yapılır? Pakora püf noktası - Sayfa 4

Hamura limon suyu ve doğranmış yeşil biber eklenip karıştırılmalıdır. Limon suyu, pakoraların hafif ve çıtır olmasını sağlayacaktır.

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