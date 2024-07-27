Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir?
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının vazgeçilmez tatlısı Paris brest yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Paris brest tatlısının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Paris brest yapmak için hangi malzemeler gerekli? Paris brest nasıl yapılır? Paris brest tatlısının püf noktası nedir? İşte, Masterchef Paris brest tarifi…
Paris Bresy yapmak için gereken malzemeler
Pralin kreması için:
3/4 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı su
1 su bardağı fındık
Choux (Şu) hamuru için:
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı su
75 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı un
4 adet yumurta
Hamurun üstü için:
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı file badem
Krema için:
2,5 su bardağı süt
4 adet yumurta sarısı
2/3 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
Bir çimdik tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
185 gram pişirilmiş pralin
Üzeri için:
1 yemek kaşığı pudra şekeri