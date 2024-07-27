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  4. Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir?

Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir?

Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının vazgeçilmez tatlısı Paris brest yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise Paris brest tatlısının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Paris brest yapmak için hangi malzemeler gerekli? Paris brest nasıl yapılır? Paris brest tatlısının püf noktası nedir? İşte, Masterchef Paris brest tarifi…

Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir? - Sayfa 1

Paris Bresy yapmak için gereken malzemeler

Pralin kreması için:

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı su

1 su bardağı fındık

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Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir? - Sayfa 2

Choux (Şu) hamuru için:

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı su

75 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı un

4 adet yumurta

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Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir? - Sayfa 3

Hamurun üstü için:

 1 adet yumurta

4 yemek kaşığı file badem

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Masterchef Paris brest tarifi! Masterchef Paris brest nasıl yapılır? Paris brest püf noktası nedir? - Sayfa 4

Krema için:

2,5 su bardağı süt

4 adet yumurta sarısı

2/3 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

Bir çimdik tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

185 gram pişirilmiş pralin

Üzeri için:

 1 yemek kaşığı pudra şekeri

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