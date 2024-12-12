MasterChef pastel de nata (Portekiz tatlısı) tarifi! Pastel de nata nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda konsept Portekiz mutfağıydı. Portekiz'e özgü yemeklerin yapıldığı oyunda pastel de nata da yapıldı. Portekiz mutfağından dünyaya yayılan pastel de nata, 'yumurta tartı ve belem turtası' isimleriyle de bilinmektedir. Peki, MasterChef pastel de nata nasıl yapılır? İşte, MasterChef pastel de nata tarifi...
Pastel de nata için malzemeler
1 paket milföy hamuru
170 ml su
3 su bardağı süt
2,5 su bardağı toz şeker
7 adet yumurta sarısı
1 adet limon kabuğu
1 adet portakal kabuğu
3 yemek kaşığı un
1 adet çubuk tarçın
3 yemek kaşığı tereyağı (Tepsiyi yağlamak için)
Toz tarçın (Üzeri için)
Pastel de nata nasıl yapılır?
Tencerenin içerisine limon kabuğu, portakal kabuğu, su, şeker ve çubuk tarçını ekleyerek ocağa alın ve kaynatın.
Kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 7-8 dakika daha koyulaşana kadar pişirin. Ardından ocağın altını kapatarak ılıması için kenarda bekletin.