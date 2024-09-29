MasterChef patlıcan kebabı tarifi! Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı püf noktası

Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Bir kasede kıymanın içine rendelenmiş soğanları ve kıyılmış yarım demet maydanozu ilave edin. Ezilmiş sarımsak, ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin. Malzemeler birbiri ile özdeşleşene kadar iyice yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin. İki parmak kalınlığında kestiğiniz 2 adet patlıcanla köfteleri birleştirin. Sırasıyla dizerek patlıcan ve köfteleri fırın kabına yerleştirin. Üzerine kiraz domatesleri ve doğranmış yeşil biberleri de ekleyin.