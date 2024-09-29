MasterChef patlıcan kebabı tarifi! Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı püf noktası
MasterChef'e konuk şef olarak kebabın usta ismi Bedrettin Aydoğdu konuk oldu. Yarışmacıların oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan patlıcan kebabı yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise patlıcan kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef patlıcan kebabı tarifi ve püf noktası...
Patlıcan kebabı için gerekli malzemeler
500 gram kıyma
2 adet rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
2 diş sarımsak
1 su bardağı bayat ekmek
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
3 adet patlıcan
Üzeri için malzemeler
3 adet yeşil biber
5 adet kiraz domates
Sos için malzemeler
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 adet rendelenmiş domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığıkarabiber
1 diş ezilmiş sarımsak
Patlıcan kebabı nasıl yapılır?
Bir kasede kıymanın içine rendelenmiş soğanları ve kıyılmış yarım demet maydanozu ilave edin. Ezilmiş sarımsak, ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin. Malzemeler birbiri ile özdeşleşene kadar iyice yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin. İki parmak kalınlığında kestiğiniz 2 adet patlıcanla köfteleri birleştirin. Sırasıyla dizerek patlıcan ve köfteleri fırın kabına yerleştirin. Üzerine kiraz domatesleri ve doğranmış yeşil biberleri de ekleyin.